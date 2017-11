Avenida logra una trabajada victoria ante el Nadezhda (67-58)

El Perfumerías Avenida ha terminado ganando un partido decidido en el último cuarto, en el que las salmantinas han sabido sobreponerse a los problemas que le había causado un Nadezhda que acudió a Würzburg con las ideas claras para intentar anular las virtudes de las salmantinas. Al final, un 67-58 que no refleja lo mal que lo ha pasado el cuadro charro para sumar su cuarto triunfo.

El choque comenzó con un ritmo ´pastoso´ que se repitió en muchas ocasiones a lo largo de los 40 minutos. Además, Avenida estaba lento a la hora de hacer el balance y Tikhonenko lo aprovechaba para anotar con comodida debajo del aro.

Después llegaría un extraordinario minuto de las salmantinas en el que lograron un parcial de 8-0, con 6 puntos de Silvia tras un triple y una acción de 2+1 y una canasta de Nicholls, acompañado por buenas defensas que hacían pensar que el partido podía comenzar a romperse.

Pero no fue así: salió Brionna Jonnes a la cancha para seguir aprovechando la endeblez de las salmantinas en la pintura. Entre ella y Cannon dejaron la desventaja rusa en solo 2 puntos al final del primer cuarto: 18-16.

El segundo fue a ráfagas durante su mayor parte. Empezó Avenida con un parcial de 6-0, contestaba el Nadezhda con un 0-5 y volvían las de Ortega a irse hasta los 8 puntos de ventaja (29-21) aprovechando el idilio de Silvia Domínguez con el aro visitante desde la línea de 6.75.

El conjunto salmantino no era capaz de mantener un buen ritmo durante más de un par de minutos y alternaba excelentes defensas que acababan en robos y canastas, con malas lecturas atrás para seguir permitiendo que las rusas anotaran sin ninguna oposición bajo el aro. Moss puso fin a la primera mitad con un triple en el último segundo que puso el 40-34 en el marcador.

Avenida demostró no haber aprendido todavía la lección y la primera acción fue otra canasta de Tikhonenko similar a muchas anteriores. Las de Ortega tardarían casi 4 minutos en anotar sus únicos dos puntos en juego de un nefasto tercer periodo por parte de Elonu. El resto, 3, de los 5 que hizo Avenida en diez minutos llegaron desde la línea de personal. No hubo forma de saber atacar la defensa del Nadezhda, ni cuando fue individual ni cuando se pusieron en zona con triples que a veces no tocaban ni el aro, mientras que el conjunto ruso seguía aprovechando los errores charros para darle la vuelta al marcador y entrar al cuarto decisivo con 4 puntos de renta: 45-49.

La diferencia visitante aumentaría hasta los 6 puntos y Ortega se veía obligado a recurrir a su guardia pretoriana para evitar la catástrofe. Con Givens, muy valiente, y Elonu, Avenida volvió a ver el aro rival mucho tiempo después, acompañándolo con la mejoría atrás a pesar de su poca contundencia en el rebote defensivo, concediendo segundas y hasta terceras opciones al Nadezhda.

Todo comenzaba a ir sobre ruedas para impedir que Avenida cayera en un partido clave para el futuro. Hasta colaboró el arbitraje, que se tornó en bastante caserillo (como lo que suele ocurrir por toda Europa) y Kovacic, el técnico ruso, era castigado con una técnica por alzar la vz para protestar por ello. El cuadro salmantino puso mucho de su parte para llevarse el encuentro, defendiendo como se espera de él, provocando que el Nadezhda fuera incapaz de pasar del medio campo en 8 segundos en más de una jugada.

El panorama había cambiado por completo y las locales culminaban un parcial de 12-0 que les ponía con un cómodo 59-53. Pero Ygueravide volvía a dar alas a las suyas, que se habían estancado en los 53 durante casi 8 minutos, con un triple que volvía a apretar el marcador. De nuevo Givens apareció como salvadora y Avenida entró en el último minuto mandando por 3 puntos (61-58) tras dos tiros libres convertidos por Cannon.

La sentencia llegó con dos acciones consecutivas de la misma protagonista a ambos lados de la cancha: Robinson ponía el 63-58 y a continuación ejercía una excelente defensa sobre Jonnes para forzar el fallo de la norteamericana. Después Silvia iría a la línea de personal para no fallar y dar al Perfumerías Avenida una victoria clave, que le pone con un balance de 4-2. La antideportiva final de Shilova sirvió para que el equipo de Ortega ampliara su renta pensando en el futuro para dejarla en la máxima de todo el encuentro: 67-58.