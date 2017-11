El Avenida cae en Estambul tras una horrible primera mitad (68-56)

El Perfumerías Avenida ha sufrido su segunda derrota en la Euroliga tras caer por 68-56 en su visita al Fenerbahce. El equipo de Miguel Ángel Ortega ha mostrado dos caras completamente distintas: una horrible en la primera mitad, protagonizada por las pérdidas y los pésimos porcentajes de tiro, y otra muy buena en la reanudación, llegando a empatar el choque tras estar 18 puntos abajo, pero sin opciones en los últimos instantes.

El Fenerbahce ha actuado casi durante los 40 minutos en zona, consciente de las dificultades salmantinas en el lanzamiento exterior. Pese a ello, la buena defensa ha hecho que el resultado al final del primer cuarto fuera ´asumible´: 17-9. Desde ahí hasta el descanso el conjunto charro ha entregado el encuentro, con 13 pérdidas en la primera parte y un 1/14 en triples, además de conceder numerosos rebotes ofensivos a las locales. Con el marcador de 33-17 parecía que el objetivo para la reanudación iba a ser el de maquillar la derrota.

Pero no ha sido así. Después de que el Fenerbahce se hiciera con 18 puntos de renta tras una canasta de Verameyenka, el Perfumerías Avenida ha resurgido de sus cenizas con una solución de urgencia: jugando con cuatro pequeñas y usando a Elonu en la posición de ´4´. La reacción no se ha hecho esperar con un parcial de 2-16 y dos triples de la nigeriana y Quevedo para contrarrestar la zona turca. Dos triple de Senyurek de idéntica factura han puesto freno a la reacción de las de Ortega, que han entrado al último periodo 3 puntos abajo (45-42).

La primera acción del mismo ha sido un triple de Asurmendi, en su sexto intento, que ha puesto el empate a 45 en el marcador. La machada no ha podido llegar después de que un triple a tabla de Cora en el último segundo de posesión, dos pérdidas consecutivas de Moss y una técnica a Robinson, que juraba que no había tocado a Vaughn, hicieran que el Fenerbahce volviera a mandar por 9 puntos: 58-49. Avenida ha tenido opciones de volver a meterse en el partido en los últimos tres minutos con un triple de Elonu que no ha querido entrar y un ´pie´ obviado por los árbitros, llegándose al final con la victoria clara de las turcas tras no fallar en los últimos tiros libres (68-56).