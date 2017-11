Laura Nicholls, jugadora de Perfumerías Avenida, nueva capitana de la selección española de baloncesto

La pívot Laura Nicholls ha sido la elegida por Lucas Mondelo para asumir la capitanía de la selección española absoluta femenina en los primeros partidos de la fase de clasificación para el Eurobasket 2019, relevando así a la que ha sido la capitana del equipo en los últimos años, Laia Palau.

Laura Nicholls lleva nueve años acudiendo a todas las convocatorias de la selección y es la jugadora que suma más internacionalidades, 157 en total, de las 12 jugadoras convocadas por el seleccionador español para disputar las primeras 'ventanas' FIBA de clasificación para el Eurobasket 2019.

Para Nicholls asumir la capitanía es "una responsabilidad". "Espero llegar preparada para ejercerla, y más tomando el relevo de Laia, con quien durante todos estos años hemos vivido no sólo éxitos deportivos sino sobre todo muy buenos momentos a nivel de grupo. Una responsabilidad pero muy contenta de asumirla y de contar con la confianza de mis compañeras y el seleccionador", explicó en declaraciones facilitadas por la Federación Española de Baloncesto (FEB).

Además, la santanderina se acordó de su "primera" convocatoria cuando le dieron la noticia. "Cuando me lo han comunicado me ha pasado por la cabeza mi primera convocatoria con la selección hace ya nueve años y todos los veranos en que he estado con el equipo, que han sido maravillosos. He tenido y tengo la suerte de coincidir con grandes jugadoras y muy trabajadoras pero sobre todo con un grupo que somos como una familia, un equipo de amigas por encima de todo", indicó.

Desde que debutara en el verano de 2008 con la selección, no ha faltado a ninguna cita y ha disputado cinco Eurobasket, unos Juegos Olímpicos y dos Mundiales, en los que ha conseguido un total de siete medallas. Dos metales de oro en el Eurobasket 2017 y 2013, dos de plata en los JJOO 2016 y Mundial 2014 y tres de bronce en el Eurobasket 2015 y 2009 y en el Mundial 2010.