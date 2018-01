Avenida sufre ante el Yakin Dogu su primera derrota europea (62-67)

El Perfumerías Avenida ha sufrido en Würzburg una primera derrota europea que tiene varias lecturas: el conjunto salmantino plantó cara a un Yakin Dogu que no tiene nada que envidiar ni al Ekaterimburgo ni al Dynamo de Kursk e incluso dispuso de varias opciones en el último minuto para haber tomado la delantera en el marcador. Y todo eso lo hizo después de haber sufrido una actuación arbitral que hacía mucho tiempo que no se protestaba tanto, dando todas las facilidades del mundo a unas turcas que no las necesitan.

Miguel Ángel Ortega, al que no le gusta hablar de estas cosas, fue muy claro al referirse al arbitraje, señalando que las quejas del Ekaterimburgo, que se sintió maltratado hace unas semanas en Würzburg, han surtido efecto y se ha corrido la voz de que su equipo defiende duro y no se puede correr el riesgo de que los grandes del continente salgan siempre trasquilados de aquí.

En cuanto al baloncesto, el Perfumerías Avenida no fue peor que el Yakin Dogu, simplemente no le acompañó la suerte en dos tiros libres y un lanzamiento más de Erika de Souza en el último minuto cuando el resultado era de 62-63. Después, tampoco entró el triple de Silvia para forzar la prórroga y la victoria voló hasta Estambul. Incluso con ella, las salmantinas llegan al parón liderando la tabla con tres victorias junto a su rival de este miércoles, el Famila Shio y el próximo ante el que se verán las caras, el Fenerbahce, esta vez a domicilio.

El primer cuarto fue el peor de las charras, incapaces de frenar el arsenal ofensivo de las turcas, con una McBride que estuvo espectacular en ese tramo del encuentro. Avenida intentaba encontrar las ventajas, por ejemplo con Givens frente a Eldebrink, pero no siempre lo conseguía. Un parcial de 0-9 fue cortado por un triple de Abdi, pero dos canastas consecutivas de la incombustible Wauters ponían el 14-21 en el electrónico.

Sabiendo que no iba a ser un día para alardes en ataque, Avenida decidió mejorar en defensa, y lo hizo, apretando al límite en cada acción. Un triple de McBride volvía a dar a las visitantes 8 puntos de renta, pero las de Ortega se ponían por delante en el marcador después de que sendos triples de Robinson y Asurmendi significaran un parcial de 10-0, con cuatro minutos en los que el Yakin Dogu fue incapaz de anotar. El esfuerzo pasó factura y la primera parte se terminó con 4 puntos de Vandersloot y Eldebrink: 30-32.

El comienzo de la segunda mitad fue a rachas: el cuadro otomano arrancaba como un tiro con un parcial de 0-9, Ortega pedía un tiempo muerto porque el partido se escapaba (32-41) y sus jugadoras contestaban con otro con los mismos números con un triple de Silvia y sendas canastas de Elonu.

En ese momento, los árbitros se hicieron notar y encendieron a los aficionados, con tres faltas seguidas realmente rigurosas, sobre todo viendo que hasta ese momento habían decidido dejar jugar a los contendientes. Tanto, que al Yakin Dogu, con jugadoras tan ´físicas´ por no usar otra palabra como Lavender o Hollingsworth solo le habían pitado cuatro faltas en los 30 primeros minutos de juego, menos de la mitad que a las salmantinas. Las turcas lo aprovecharan para volver a despegarse en el marcador y entrar en el último cuarto con 9 puntos de ventaja (43-52).

Cualquier otro equipo seguramente hubiera tirado la toalla, pero el Avenida no se permite esas licencias. Un robo de Erika en medio campo culminado con una canasta inició una nueva reacción, con dos triples seguidos de Robinson que tuvieron menos incidencia en el resultado al permitir dos entradas por el centro de la pintura con toda la comodidad del mundo a Cakir y Vandersloot.

Avenida iba poco a poco disminuyendo la diferencia en el marcador, a pesar de que no dejaba de encontrarse dificultades. La decisión que terminó de encender a la parroquia charra fue una técnica a Silvia al entender que se había tirado para forzar la falta en ataque, cuando con una personal de la capitana habría sido bastante. Solo quedaban dos minutos y McBride, a la que la defensa salmantina había anulado desde su fulgurante inicio de partido, ponía el 59-63. Givens anotó otro triple que apretaba el marcador al máximo 62-63 y Avenida realizó varias defensas notables que impidieron que el Yakin Dogu anotara en varias acciones.

El conjunto salmantino, ya dentro del último minuto, pudo haberse puesto por delante, pero Erika falló dos tiros libres y después otro lanzamiento suyo de media distancia no quiso entrar. Avenida había perdido su oportunidad, Vandersloot aumentó la ventaja visitante turca a 3 puntos y el triple de Silvia Domínguez para forzar la prórroga tampoco quiso entrar.

El Yakin Dogu, después de mucho esfuerzo y con ayuda, tuvo el honor de ser el primer equipo que conseguía ganar en el pabellón de Würzburg.