Avenida, líder en solitario del 'grupo de la muerte'

Con mucho sufrimiento y sin la brillantez de hace una semana, pero el Perfumerías Avenida ha sumado este miércoles su tercer triunfo en la Euroliga tras imponerse a un peleón Wisla Cracovia, que ha tenido en Leo Rodríguez a su gran peligro. Después de tres jornadas disputadas, las salmantinas lideran en solitario el ´grupo de la muerte´.

Una gran reacción tras el descanso, otra vez liderada por la defensa, después de una mala primera mitad, ha hecho que el equipo de Miguel Ángel Ortega mantenga la racha en la competición europea y llegue al choque contra el Yakin Dogu, el otro gran coco, en una situación inmejorable.

Avenida empezaba bien el choque, pareciendo haber olvidado el tropiezo del sábado. Metiendo balones a Elonu para aprovechar su superioridad respecto a Leo Rodríguez y con la fugaz aparición de Asurmendi con cinco triples consecutivos, las salmantinas se ponían 12-8 en el marcador.

Pero solo era un espejismo, y en los cuatro últimos minutos del primer cuarto el conjunto de Ortega repitió los males cometidos ante el Ferrol, dando enormes facilidades en defensa a las polacas y siendo incapaz de encontrar buenas opciones para atacar. Un parcial de 1-10 hacía que el Wisla mandara por 13-18.

Las cosas se complicaron cuando el conjunto visitante fue alternando defensas, aprovechando la incapacidad charra para mover el balón. Incluso Ortega probó durante unos instantes a jugar con tres grandes, pero rápidamente tuvo que dar marcha atrás ante la nula aportación de Abdi. Mientras tanto, el Wisla iba poco a poco aumentando su ventaja, que llegaría a ser de 11 puntos (20-31), obligando al técnico catalán a pedir dos tiempos muertos en tres minutos para intentar cambiar el panorama.

Pareció que funcionaba durante un par de minutos, en los que el Perfumerías Avenida, por primera vez en los dos últimos choques, fue él mismo: dos robos gracias a la presión defensiva terminaban en sendas canastas, que estrechaban el marcador al 29-33. Poco duró la ilusión del equipo y de los aficionados, puesto que la defensa volvió a hacer aguas y un parcial de 0-6 volvía a poner a las visitantes 10 puntos arriba. Una última canasta de Erika sirvió para que al descanso las salmantinas ´solo´ perdieran 31-39.

Avenida volvió de vestuarios con caras muy distintas y el comienzo de la segunda parte lo demostró. La defensa subió muchos enteros, con robos y un par de tapones seguidos de Nicholls y, aunque en ataque no había demasiada brillantez, se iba recortando la desventaja. La primera canasta polaca no llegó hasta el minuto 25, obra cómo no de Leo Rodríguez, después de que las locales desaprovecharan varias acciones para por lo menos empatar.

El Wisla volvió a tomar aire, se hizo de nuevo con cinco puntos de renta, y Nicholls y Givens anotaban un tiro libre y una canasta respectivamente para llegar al último acto con 43-45.

El arreón de casta de sus jugadores y algunas decisiones arbitrales habían encendido al público de Würzburg, que volvió a ser clave para llevar a las suyas al triunfo. Un triple de Silvia Domínguez volvía a poner a Avenida por delante (46-45), algo que no sucedía desde el primer cuarto, pero las polacas seguían resistiéndose con otros dos de Leo Rodríguez y Zietara.

Sin embargo, el panorama ya era muy distinto y parecía cuestión de tiempo que las salmantinas dieran el golpe definitivo. Lo volvieron a hacer, otra vez, defendiendo al límite y dejando al Wisla en 55 puntos durante casi cuatro minutos, mientras que Givens, gracias a acciones individuales, volvía a poner a las salmantinas por delante. Una canasta de Elonu tras un gran rebote ofensivo de Erika y otros dos puntos de la propia brasileña decidían el choque cuando quedaban 35 segundos: 60-55. Leo volvió a intentar el imposible y con solo 3 puntos de diferencia todo podía pasar. El cuadro visitante disponía de 13 segundos para forzar la prórroga, pero Silvia Domínguez se lanzó a por el balón que tenía la canaria como si fuera un perro de presa y forzó la lucha, pasando la bola a dominio de Avenida. Robinson no falló desde el tiro libre y las de Miguel Ángel Ortega se hicieron con la tercera victoria de tres partidos en Euroliga.