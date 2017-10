Avenida ofrece su peor cara frente al Uni Ferrol (50-54)

El Perfumerías Avenida ha sufrido su primera derrota de la temporada al perder 50-54 frente al Uni Ferrol en un horrible partido. El conjunto salmantino no puede poner excusas pese a las ausencias de la lesionada Laura Gil y la tocada Silvia Domínguez, porque en la plantilla tiene armas más que suficientes para ganar a unas gallegas que han hecho su partido, confirmando que van a ser uno de los equipos que puede estar arriba en la clasificación. La segunda unidad de Miguel Ángel Ortega, formada por las nuevas, no ha dado la cara. A efectos clasificatorios la derrota no debe tener excesiva importancia, pero la imagen no ha sido la mejor, sino todo lo contrario.

Como se esperaba, el Perfumerías Avenida iba a reservar a todas las jugadoras que pudiera para evitar sobrecargas. Silvia Domínguez ni siquiera estaba preparada para jugar y otras no iban a ser utilizadas si no era imprescindible pero si lo fue y Givens y Elonu tuvieron que acabar apareciendo, aunque terminara no sirviendo para nada.

El comienzo del choque, aunque sería mejor decir todo el primer tiempo, con ambos equipos muy fallones. De hecho, las salmantinas llegarían al descanso con un 30% en los tiros de campo y las gallegas con un 25%.

Al Uni Ferrol le salvó en el inicio el extraordinario acierto de Weisner, que con tres triples consecutivos ponía a las suyas mandando 6-9. Suyos fueron los 13 primeros puntos del Uni Ferrol y hasta el 12-15 del minuto 12 no anotaría otra compañera: Prince.

En las locales Robinson y Erika dominaban sin excesivos problemas la pintura, Nicholls no tenía el día en el tiro, y la fluidez en el juego dejaba bastante que desear. Ortega tuvo que recurrir a Givens cuando iban 6 abajo (12-18) y en cuanto se pasó el susto volvió a mandarla al banquillo. En los minutos previos al descanso algo mejoró Avenida, lo que le sirvió para marcharse a los vestuarios con 25-22 en el marcador.

Las salmantinas volvieron a la cancha otra vez dando muchas facilidades y encajando un parcial de 2-12 que hacía que el Uni Ferrol se pusiera 7 puntos arriba: 27-34. Miguel Ángel Ortega estaba realmente enfadado por lo que veía en la cancha y además de pedir dos tiempos muertos en menos de cuatro minutos se veía obligado a reclutar a Givens y Elonu para evitar males mayores.

Dos canastas de la nigeriana parecieron espabilar a las suyas, pero no fue así. La defensa seguía haciendo aguas por muchos sitios y Calvo y Prince, con sendos triples, daban al Uni Ferrol 6 puntos de renta para entrar en el último periodo (36-42).

Avenida intentó solucionar la papeleta intentando poner al mejor quinteto disponible –Asurmendi, Givens, Elonu, Robinson y Erika- pero ni por esas. Las salmantinos llegaron a ponerse a un punto de las gallegas en varias ocasiones pero nunca fueron capaces de ponerse por delante en el marcador.

El Uni Ferrol veía que podía dar la campanada en Würzburg y en las filas locales había mucho miedo a fallar. Un triple de Weisner en el minuto 38 prácticamente fue la sentencia con el 48-52. Avenida ya no fue capaz de anotar salvo una canasta a 10 segundos del final de Givens, que después forzó la falta para mandar a Prince a la línea de tiros libres. La norteamericana no falló y la victoria fue para las visitantes.