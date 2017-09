Avenida abre el telón de la Liga Femenina en el polideportivo Magariños

El Perfumerías Avenida protagonizará hoy una anécdota en el inicio de la nueva temporada: a pesar de ser el equipo local, jugará en la cancha del rival, el Estudiantes. La Federación Española de Baloncesto (FEB) decidió hace unas semanas que el mítico Magariños sería el escenario del ´Open Day´ y el calendario había deparado anteriormente que las jugadoras salmantinas actuaran como locales. Será lo de menos, seguro que en la cancha madrileña habrá representación de la ´marea azul´, aunque desde el club estudiantil avisaban de que las localidades están agotadas.

Será una apasionante jornada, con cuatro encuentros hoy y tres más este domingo, en el nuevo formato que se pone a prueba y que cuenta con un gran éxito en Francia. El Perfumerías Avenida-Estudiantes será el tercero, y se ha respetado el tradicional horario de las seis de la tarde cuando las charras juegan en casa.

Con todo el respeto del mundo para el Estudiantes, que regresa a una Liga Femenina en la que ya estuvo durante muchas temporadas, las de Ortega deben sumar hoy la primera victoria a su casillero. Ni siquiera debe influir el esfuerzo del jueves en la Supercopa, puesto que la plantilla de Avenida es lo suficientemente amplia como para afrontar este tipo de choques con tan pocos días de recuperación. De hecho, hay que ir acostumbrándose a lo que será otra temporada con doble compromiso cada semana.

Sí que hay que esperar que algunas jugadoras que quizá no jugaran tanto ante el Spar Girona hoy estén más tiempo sobre la pista, y que también Miguel Ángel Ortega use el encuentro para lograr que Angel Robinson se adapte cuanto antes a lo que espera de ella. Se la vio ya muy metida en la dinámica del equipo en el partido contra Girona, ya que la comunicación no verbal desde el banquillo ponía de manifiesto que quiere saltar a la pista cuanto antes.

En el bando colegial la ilusión va a ser la seña representativa. Solo siguen cuatro jugadoras de las que consiguieron el ascenso a las órdenes de Fito González, con Alejandra Quirante como enlace con las nuevas, y han llegado varios fichajes: algunos procedentes de la LF2 y tres que deben dar el salto de calidad: Laura Velasco, que llega procedente del Araski, la alero brasileña Tatiane Pacheco y la pivot norteamericana Brandie Baker, llamada a ser la estrella del conjunto madrileño.

Adiós a los pasos de salida

Otra de las anécdotas que dejará esta temporada es el adiós definitivo a la norma de pasos de salida. La FIBA (Federación Internacional de Baloncesto) este verano anunció un paso adelante para seguir acercándose a la NBA. El máximo organismo del baloncesto mundial aprobó una nueva normativa que elimina los pasos de salida. Esta modificación supone que el primer paso será el primer avance que de el jugador una vez haya recibido el balón, dicho pie utilizado para dar ese primer paso será considerado como "pie de pivote". Según la FIBA, el propósito de esta norma, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de octubre en todas las categorías, es "tener una regla común en todo el mundo que refleje mejor las jugadas en la pista".

Con su puesta en marcha no se esperan grandes cambios en el juego y algunos apuntan incluso a que ayudará a mejorar el espectáculo para el aficionado. "Va a ser muy positivo para las jugadoras que llegan de EEUU con esa formación y que en su primer año en Europa necesitan un periodo de adaptación", destacó semanas atrás Miguel Ángel Ortega, que remarcó que no cambiará mucho el juego y que será algo más anecdótico. Ortega cree que las jugadoras más explosivas y con un "primer paso potente" podrán sacar más partido a su físico y a su juego.

Lo dicho, una temporada apasionante.