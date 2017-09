Robinson desembarca de nuevo en Avenida: "Vuelvo porque ésta es mi casa"

Robinson volvió este miércoles a enfundarse la camiseta del Perfumerías Avenida, y lo hizo además con el dorsal '0' a la espalda -la primera vez en la historia que el club lo utiliza-: "Después de dos años no me puedo creer volver a Salamanca, hasta mi familia está más emocionada que yo. Estos dos años me han servido para jugar en equipos top y ahora estoy de vuelva a casa, por eso he regresado... Soy feliz aquí, cuando me marché lo dije: es mi segunda casa y como aquí no he estado en ningún sitio, es como cuando te vas a la universidad a crecer y volar y luego regresas al hogar", afirmó la jugadora con pasaporte montenegrino, que se encuentra "totalmente recuperada".