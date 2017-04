Miguel Ángel Ortega renueva una temporada con Avenida

El Perfumerías Avenida y Miguel Ángel Ortega no se dieron más coba, tras varias semanas de duda permanente y escenificaron la renovación "por una temporada". Recio y Ortega se intercambiaron el contrato –en una imagen poco usual- con luz y taquígrafos. "Los dos teníamos claro que queríamos seguir juntos. Los resultados avalan la renovación y, sobre todo, la manera de jugar, que nos gusta a todos€", apuntó el presidente del club perfumero acompañado de una amplia sonrisa: "Gracias, Miguel Ángel, que no se la última", zanjó su intervención. Antes había acotado los tempos de la renovación: "No ha cuadrado. Lo teníamos claro y no ha habido ofertas de terceros€".

Ortega recogió el guante: "Siempre estaré agradecido. Hace tiempo que me hicieron saber que querían contar conmigo. Lo único que se ha alargado hasta ahora por dejadez€ por, confianza, que sería la palabra más correcta". ¿Qué le hace renovar con el Avenida?, fue la pregunta. "Estoy en deuda: cuando tuve problemas en Girona este club me llamó. Las deudas las pago", exhortó contundente. "Hombre, también acompañan los resultados, que puedo estar en Euroliga y optar a títulos€ ahora mismo cualquier entrenador querría cambiarse por mí".

Escenificada y anunciada la renovación, el primer boceto del Avenida 201/18 en boca de Ortega fue el siguiente: "Será un equipo para optar a todo. No se entiende al Avenida sin estar así".

A la enésima pregunta sobre el futuro, Ortega cambio de tercio: "Lo importante ahora es la semana que viene€ Y tenemos más presión de jugar contra Girona porque le hemos ganados tres partidos ya. Ganar el playoff supondría ganarle cinco veces y tres en su campo, es un reto importante", concluyó el acto de renovación.