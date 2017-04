Avenida se lleva el primer combate ante Ferrol (69-45)

Si Perfumerías Avenida mantiene el nivel defensivo que desplegó ante Ferrol se llevará el título de Liga. Las salmantinas se impusieron este viernes a Uni Ferrol (69-45) en el primer partido de las semifinales al mejor de tres con el sello Ortega: defensa férrea y talento ofensivo.

Perfumerías Avenida salió desde el principio con los conceptos muy claros que tanto le han dado esta temporada. De aperitivo, la primera bola fácil que vio Silvia Domínguez la convirtió en triple mientras que las gallegas se iban ahogando ataque tras ataque en la defensa salmantina. Así, el primer cuarto se cerró con un 17-8. Por Ferrol solo Araújo mantenía el nivel en la pintura, en especial en el rebote.

El segundo asalto las gallegas apretaban en defensa pero en ataque chocaban sin remedio contra el muro azul. No sería de extrañar que Donald Trump llamara a Ortega para pedirle consejo de cómo se levanta un muro defensivo. Un triple de Milovanovic ponía el 22-8 en el marcador en el minuto 13 y refrendaba la superioridad azul en la pista. Un tiempo muerto en el minuto 15 frenaba un poco el ritmo del choque y es que las salmantinas ya se había escapado 27-10 dejando el partido ya muy de cara. La diferencia podía ser todavía mayor si las de Ortega hubieran estado más acertadas de cara al aro.

Pese a la que estaba cayendo a las gallegas los cerca de 200 ferrolanos que viajaron ayer a la capital salmantina no paraban de animar. Buena noticia para el baloncesto femenino que haya aficiones con este empuje. De todos modos, el apoyo no es de extrañar tras la gran temporada que han hecho con una plantilla corta de presupuesto pero millonaria en ilusión.

El descanso llegaba como agua de mayo a las ferrolanas que veían como Avenida se llevaba la mitad del choque de forma fácil (33-19).

El partido no cambiaría mucho en el tercer cuarto con las de Ortega siguiendo a un elevado nivel defensivo. Givens y Beard penetraban por todos los lados y Ferrol seguía en el encuentro gracias a los triples de Calvo. Minuto 25 (45-28) No obstante, el tercer cuarto no fue plácido para las de Ortega ya que Ferrol acortó distancias aunque sin intimidar a las salmantinas. El tercer acto acabó con una canasta sobre la bocina de Givens 52-37 pero es que el cuarto y definitivo arrancó con un triple suyo.

Los últimos minutos, con colchón en el marcador sirvieron para que Ortega diera minutos a Salvadores, Marginean y Miloglav. La primera victoria en el bolsillo (69-45) y a sentenciar a Ferrol el martes.