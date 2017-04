Avenida logra renovar a Elonu dos temporadas

El Perfumerías Avenida ya tiene confirmada la columna vertebral del próximo curso: Silvia Domínguez, Erika de Souza, Givens y Elonu. La pívot nigeriana firma, además, por dos temporadas. El medio plazo se instala en Würzburg: primero fue la capitana la que renovó por dos cursos y ahora lo hace Elonu.

"La mejor palabra para definir a Elonu es garantía. Suma en todas las facetas. Es silenciosa en todo pero sus números son aplastantes. Nos ha enamorado porque hace todo lo que le piden y lo hace bien. Es jugadora de esfuerzo", describió Jorge Recio. Miguel Ángel Oreta -también presente en el acto de renovación- sentenció: "Es misteriosa: no sabemos lo que puede crecer. Pero lo cierto es que contra jugadoras top esta Euroliga ha hecho cosas excepcionales".

Elonu habló para el equipo, tal como juega: "He crecido mucho, me he tenido que adaptar a varias posiciones y he sido capaz aquí de fijarme en los detalles y parar durante los partidos para corregirlo. En lo que pueda ayudar al entrenador estaré contenta". "La decisión ha sido muy fácil: dos años es la mejor que podía tomar", remarcó.

RENOVACIÓN DE ORTEGA

La presencia de Ortega abrió el fuego cruzado en la rueda de prensa por su renovación. El míster gallego regateó una y otra vez las preguntas. "Solo hace falta que quiera el jefe..." o "Elonu hoy es la importante", fueron sus respuestas.