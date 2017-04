Erika de Souza seguirá en Avenida la próxima temporada

El Perfumerías Avenida ha anunciado este viernes la renovación de otra de las jugadoras clave de la plantilla, la brasileña Erika de Souza. Carlos Méndez, gerente del club, explicó que el acuerdo estaba cerrado desde hace semanas, gracias al interés mutuo, y que han aprovechado estos días de parón competitivo para confirmarlo, como sucedió en el caso de Silvia Domínguez.

Por lo tanto, el equipo seguirá contando con uno de los puntales de la plantilla, que en los últimos compromisos está demostrando un gran nivel. La pívot brasileña ha explicado cómo se siente al seguir un año más: "No hace falta que vuelva a decirlo: me encanta Salamanca, desde el primer día me identifiqué con la gente, y por mí estaría aquí hasta que no pueda correr".

Por su parte, Méndez ha querido destacar la rapidez de las negociaciones: "No hemos tardado nada en plasmar el acuerdo porque aunque Erika es una profesional valora mucho otras cosas que no son el dinero y nos lo puso muy sencillo".