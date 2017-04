Silvia Domínguez renueva dos años más con Perfumerías Avenida

El Perfumerías Avenida ya tiene puesta la primera piedra de sus dos próximos proyectos –el de la temporada que viene y también el de la 18/19-: Silvia Domínguez renueva a lo grande por el conjunto perfumero. Así lo anunciaron tanto la capitana como el propio club, en boca de su presidente Jorge Recio, en rueda de prensa.

"Quiero ser el referente y soy la capitana", apuntó Domínguez, quien dejó claro cuál es el espíritu con el que renueva: "Lo que quiero es seguir ganando, me dan igual los récords individuales. Aquí me he emocionado mucho, en ningún otro equipo he llorado, y vivir esas experiencias son las que llenan a un deportista".

Por su parte el Perfumerías Avenida cumple así con el ´órdago´ que le lanzó Miguel Ángel Ortega jornadas atrás: "La importante es Silvia", apuntó el míster. Dicho y hecho. "Lo importante era Silvia". "Está claro que tener a una jugadora como ella implica muchas cosas. Entre otras, las jugadoras quieren saber con quién se van a encontrar en el vestuario y ella es un referente", apuntó." Y ahora daremos pasos para la confección de la plantilla de la próxima temporada", indicó posteriormente al ser preguntado por mantener el bloque. La renovación de Ortega es otro cantar: "Su sonrisa y la mía lo dicen todo. Pero me llevé un chasco importante cuando dijo que hasta que no acabara la Liga nada?".