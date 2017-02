La policía 'confunde' al jefe de prensa de Avenida con un terrorista

A.G.S. | POLONIAEn algunos recintos deportivos se ha popularizado el cántico de ´periodistas, terroristas´. En este caso fueron los agentes de seguridad del aeropuerto de Breslavia los que cayeron en tan desafortunada comparación.

El jefe de prensa del Perfumerías Avenida y el que suscribe pasamos un mal trago en el aeropuerto polaco. Ambos aprovechamos unas horas antes del vuelo para visitar un outlet de ropa deportiva. Allí compramos unas zapatillas y decidimos meterlas en la maleta. Para que no ocuparan espacio, la bolsa de plástico y las cajas las tiramos en una papelera.

Mientras tomábamos un café un agente de seguridad, armado con una imponente metralleta, se acercó a nosotros. Habían reconocido a Germán en las cámaras de vigilancia y, acto seguido, acudió también un miembro de las fuerzas especiales de la Policía polaca. Pensaban que podíamos haber dejado un explosivo en la palelera.

Después de hacerle numerosas preguntas, requisarle durante unos minutos el pasaporte y hacerle pagar una multa, le dejaron marchar tras comprobar -algo para lo que no hacía falta mucho esfuerzo- que no se trataba de un terrorista. Lo mejor es que ya hemos aprendido la lección y sabemos lo que no hay que hacer jamás en un aeropuerto: usar las papeleras.

El avión rumbo a Múnich salió con retraso y nos temimos lo peor, puesto que ya teníamos el tiempo justo para el enlace, pero a pesar de las carreras por el aeropuerto alemán llegamos sin problemas, ya que el vuelo a Madrid tampoco iba a salir a la hora prevista.

A pesar del susto, hacía mucho tiempo, tanto como 26 meses, que un viaje de regreso del Perfumerías Avenida por Europa no era tan alegre. La primera victoria después de quince derrotas consecutivas elevó el ánimo de una plantilla y cuerpo técnico en los que predomina el buen ambiente, pero a los que hacía mucha falta una alegría. Ni las más de doce horas desde que se salió del hotel en Polkowice hasta que se llegó al paseo de Canalejas hicieron mella. La única que lo pasó mal fue una Erika de Souza que tras no poder jugar en la segunda parte pasó una noche horrible y también sufrió el viaje.

Desde diciembre de 2014, cuando se consiguió el triunfo contra el flojo Brno, el conjunto salmantino acumulaba una derrota tras otra: Nadezhda, Fenerbahce, Bourges y Praga, en el final de la campaña 2014/15; Kosice, Sopron, Schio, Galatasaray, Dynamo de Kursk, ESBVA y Fenerbahce, la pasada temporada; y ESBVA, Sopron, Ekaterimburgo y Hatay, en lo que llevábamos de la actual, habían sido los verdugos que habían hecho mella en la moral del equipo y el club.