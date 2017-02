Visto y oído: Avenida, sin excusas en Polkowice

A.G.S. | POLONIAEl Perfumerías Avenida lleva jugando varias finales en la Euroliga pero la de hoy es la definitiva: si consigue ganar en Polkowice tendrá muchas opciones de meterse en los cuartos de final, pero si pierde, una vez más, habrá cavado su tumba: parece complicado que si no eres capaz de imponerte en Hatay o Polonia lo vayas a hacer en las complicadísimas canchas del Bourges y el Nadezhda.

Hay mucho en juego, más que por pensar en que el Avenida pueda y deba estar presente en la Final Four, porque en la plantilla hay calidad para estar entre los ocho mejores de Europa como ha demostrado en Würzburg y no así lejos de su pabellón, donde la racha negativa sonrojaría a cualquiera: Avenida acumula ya quince partidos repartidos en tres temporadas sin ganar a domicilio, concretamente desde que en diciembre de 2014 lo hiciera en la pista del flojo Brno.

Desde luego que no habrá mejor oportunidad para hacerlo: el Polkowice es la cenicienta del grupo, lo que no quiere decir que vaya a ser fácil, y menos tras la incorporación de la base norteamericana Jamierra Faulkner, que ha hecho mejorar mucho a las polacas en los últimos duelos, tanto que la pasada semana ganaron en Oremburgo a un Nadezhda que no está rindiendo como se espera.

El conjunto que entrena Miguel Ángel Ortega ha vuelto a estar esta campaña cerca de ganar como visitante en varias ocasiones, pero no lo ha conseguido en la mayoría de las ocasiones por sus propios errores y por haberle faltado ambición en momentos concretos, además de la obviedad de lo complicado que es vencer lejos de tu pabellón por los viajes (ayer Avenida salió de Salamanca a las 4 de la madrugada y no llegó al hotel de Polkowice gasta pasadas las 4 de la tarde después de dos vuelos y unas cinco horas en autobús) y otros factores, como el arbitraje. En Villenuve, Hatay y hasta Ekaterimburgo las salmantinas estuvieron cerca de haber acabado con esa mala racha.

El encuentro de hoy es vital por lo igualado que está el Grupo B: desde la segunda hasta la séptima plaza puede pasar casi cualquier cosa, con la posibilidad de que haya triples y hasta cuádruples empates, y el conjunto de Ortega no puede permitirse el lujo de ser el único que no consiga ganar en Polkowice.

En caso de salir victorioso será una jornada muy propicia, puesto que el Bourges recibe al Ekaterimburgo y otros dos de sus grandes rivales, Sopron y Nadzhda, se miden entre ellos.

ORTEGA

El técnico de Avenida también ratifica que el partido de hoy es la ´final´ de Avenid para seguir en Europa: "Aun quedando cuatro jornadas, creo que este es el partido de la gran final. Ganar supone aspirar a cualquier cosa porque quedarían partidos. Lo vemos como algo trascendental. Es la salida teóricamente más asequible. Podría pasar cualquier cosa porque el devenir de los equipos cambia. Para nosotros Polkowice es la salida clave".