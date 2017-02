Avenida ahuyenta a sus fantasmas y gana en Polkowice (71-75)

AGSHan tenido que pasar casi dos años y dos meses para que el Perfumerías Avenida gane un partido en la Euroliga como visitante. El rival ha sido el Polkowice y el marcador un apretado 71-75 que ha habido que pelear hasta el último momento.

El conjunto de Miguel Ángel Ortega ha realizado un buen trabajo defensivo durante la mayor parte del choque y durante la primera mitad ha estado realmente bien en ataque, anotando tanto desde el exterior como cerca de la canasta. Fruto de ello se ha ido al descanso con una cómoda ventaja de 10 puntos: 32-42.

Sin embargo, en la reanudación, la escasez de la rotación (Erika de Souza no ha jugado en la segunda parte por problemas estomacales) y los problemas para superar la defensa local han hecho que el marcador se fuera estrechando cada vez más y prácticamente hasta el final no se haya podido cantar victoria. Seguramente la clave ha estado en que el Polkowice se ha puesto en varias ocasiones a un punto en los últimos minutos, pero Avenida nunca ha dejado que estuviera por delante. Un triple de Silvia Domínguez a falta de poco más de dos minutos ha puesto la sentencia con el 63-70, aunque las salmantinas no se han podido confiar.

Con este triunfo, el conjunto de Miguel Ángel Ortega se coloca en la tercera posición y se acerca a la clasificación para cuartos de final.