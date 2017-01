Fin del viaje más temido del Perfumerías Avenida: ya están en España sin sustos

El Perfumerías Avenida ya esta en España y este sábado jugará ante el IDK Gipuzkoa un nuevo partido de la Liga Femenina, después de haber recorrido 3.600 kilómetros desde Antioquía, con dos vuelos (tuvieron que hacer el enlace a la carrera en el aeropuerto de Estambul) para llegar a España y después en autobús desde Madrid a la ciudad vasca.

Carlos Méndez, que encabezó la expedición hasta Turquía, relataba a la vuelta lo que habían vivido por la situación de peligro junto a la frontera con Siria: "La verdad es que en el partido fue impresionante. Como nos pasó en unos cuartos de final contra el Besiktas el pabellón estaba tomado por los antidisturbios, pero es que además el pabellón estaba vallado y con un fuerte control para que solo entraran las personas que tenían entrada. Allí estaban los policías con las ametralladoras y me recordó mucho a los grandes partidos de fútbol".

El gerente del club salmantino reconoció que no habían sentido miedo: "Hemos tenido siempre la sensación de que no podíamos estar más protegidos y además nos han tratado muy bien. Después del partido nos escoltó la policía y nos dieron una vuelta por toda la ciudad para no hacer el traslado habitual al hotel".

Afortunadamente no ha pasado nada, pero Carlos Méndez explicaba lo que habían vivido en Turquía: "Nada más llegar nos llamó el embajador español y nos dijo que si solo estábamos en el hotel y el pabellón no nos iba a pasar nada. Es verdad que la ciudad, al estar tan cerca del conflicto y con un bastión del Isis no muy lejos, ha perdido todo el turismo y tiene muchos hoteles abandonados".