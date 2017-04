El segundo entrenador del Avenida se planta y no viaja a Turquía: "No me juego mi vida"

El Perfumerías Avenida llegó ayer a la ciudad turca de Hatay, en la frontera con Siria, pero lo hizo sin el segundo entrenador del club, Juanjo García, que se ha negado a viajar a Turquía.



El ayudante de Miguel Ángel Ortega comunicó al club hace cerca de una semana que no estaba dispuesto a poner su vida en peligro, y es que Hatay está a sólo 60 kilómetros de Siria, y 100 kilómetros de Alepo.



El Ministerio de Exteriores desaconseja viajar hacia esa zona de Turquía por "altísimo riesgo de atentado terrorista y secuestros". Precisamente esta recomendación del Ministerio es la que ha motivado al segundo entrenador de Avenida para ejercer su derecho a no subirse al avión. Juanjo García publicó en su cuenta de Twitter: "Exteriores desaconseja absolutamente viajar a Hatay por altísimo riesgo de atentado terrorista y secuestro. Me niego a jugarme mi vida". A raíz del revuelo que se ha generado por su postura, García ha decidido borrar ese mensaje y proteger su cuenta de Twitter.



En el club la noticia se ha recibido con una parte de respeto y otra de sorpresa.





