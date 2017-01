Relax en el hotel de Avenida y duro trabajo en el entrenamiento

A.G.S.El frío y el cansancio hicieron que el las jugadoras del Avenida apenas salieran del hotel salvo para ir al entrenamiento. Un hotel que traía muy buenos recuerdos a Silvia Domínguez, Laura Gil y Erika de Souza, puesto que aquí fue donde se hospedaron durante la Final Four de la temporada 2010/11, en la que el conjunto salmantino se proclamó campeón de Europa. El mayor tiempo lo dedicaron a descansar, las redes sociales y ver películas o series. El más animado fue Miguel Ángel Ortega, que no paró hasta buscar acompañantes para dar paseos por la ciudad.

El técnico del Perfumerías Avenida reconocía que el choque ante el Ekaterimburgo "es un reto para todos, tenemos que intentar competir y pensar que por qué no vamos a ganar. Llega un momento en el que no puedes pensar solo en el rival, aunque hay que hacer cosas para que ellas se sientan menos cómodas. Tenemos que tener claro de que la única forma de poder ganar es haciendo un gran partido. Si sales pensando demasiado en el rival no juegas, y si no juegas no puedes ganar. A ver si estamos ahí y las chicas vean que tenemos opciones y piensen: a ver si el entrenador tiene razón y podemos ganar".