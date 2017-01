Beard: "Ortega nunca va a tener una queja mía si no juego la Euroliga"

J.H.D.Alana Beard regresa al Perfumerías Avenida con la mejor predisposición posible: agradecida por la oferta, comprometida con el trabajo y prometiendo que no va a poner ninguna mala cara por el hecho de no tener -de momento- plaza para jugar la Euroliga.

Tanto el club como la jugadora americana coincidían en la versión de que "todo se hizo muy rápido". "Fue muy fácil decidirme. Me escribió Miguel, me preguntó mi agente y le dije que sí, que quería volver".

En su presentación fue preguntada por el reto del triplete nacional -la Supercopa ya está conseguida- y Beard tiró de humildad: "Es bueno que el club aspire a grandes cosas y yo agradezco que piensen en mí para intentar conseguirlas. Quiero ser una más del equipo".

La escolta no oculta la buena relación que mantiene con Miguel Ángel Ortega desde la pasada temporada: "Honestamente, la presencia de Miguel es una de las causas por las que dije que sí al Avenida". El técnico le devolvió el piropo: "Cuando conocí a Alana comenté que parecía que viniera del infantil del Avenida por el respeto tan grande que le tiene a la entidad. Es de ese tipo de jugadoras que están en todo. Se preocupan por la química del equipo, por defender, atacar... Les interesa todo el funcionamiento del club".

Beard viene de ganar el anillo de campeona de la WNBA y, en cambio, no tiene una plaza en la Euroliga, pero su respuesta fue de lo más conciliadora: "No hay ningún problema. Sé que el entrenador tomará la mejor decisión para el equipo y de mí no va a tener nunca ninguna queja".