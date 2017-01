Avenida asume que tendrá que viajar a Turquía para jugar la Euroliga

J.H.D.Si nada lo impide -y parece ser que así será- el Perfumerías Avenida viajará la próxima semana a Turquía, pese a las pocas ganas que puedan tener. El equipo salmantino se desplaza este martes hacia Rusia, pero en el seno del club salmantino se sigue hablando más del desplazamiento de la próxima semana a Turquía. Las charras tienen que jugar el día 19 de enero en Hatay, lindando con la frontera de Siria y a sólo 100 kilómetros de la conflictiva ciudad de Alepo.

Las recomendaciones del Ministerio de Exteriores para los turistas españoles son las de no viajar a Turquía, y menos aún a una zona tan cercana con Siria. Pero quedan en eso, en simples recomendaciones para ciudadanos españoles. El Perfumerías Avenida no tiene ningun documento gubernamenta en el que les inste a no viajar.

Carlos Méndez, gerente del club salmantino, aclaraba ayer la situación: "La Euroliga depende de la FIBA y son ellos los que dicen si un partido se juega. FIBA entiende que ya se han jugado allí más partidos y que no ha pasado nada, así que hay que acudir". Méndez recuerda un caso similar en el año 2001. "Teníamos que ir a Israel en plena ´Segunda Intifada´. La Federación Española y el Gobierno de España nos remitieron documentos diciéndonos que no viajáramos. No fuimos y la FIBA nos expulsó de la competición, aunque al existir escritos del Gobiern no fuimos sancionados económicamente. Este año ni siquiera existen esos escritos pidiéndonos que no viajemos. Tenemos que ir a jugar en Turquía", reconoce Méndez.