El Avenida arranca el año en Liga ganando al Cadí en La Seu (51-69)

área 11Un cuarto le duró la oposición de Cadí La Seu a Perfumerías Avenida. Diez minutos iniciales en el que las salmantinas no supieron cómo detener la efectividad en el lanzamiento de su rival. A partir de entonces, las de Miguel Ángel Ortega empezaron a carburar y a base de defensa y parciales ofensivos sentenciaron el partido ya en el tercer cuarto. El líder sacó el coraje para voltear el tanteador y dar un puñetazo sobre la mesa. Que pasen los siguientes.

Intercambio de golpes en el arranque del partido. Perfumerías Avenida arrancó fuerte en defensa, pero enfrente se topó con la versatilidad de una Tirera Meiya que anotó los siete primeros puntos de su equipo. La jugadora de Mali se imponía a Erika Souza y Laura Gil. Dos tiros libres convertidos por Bahi colocaban el 11-8 para las ilerdenses.

Muchos nervios en la creación de juego de las charras, acumulando pelotas perdidas que obligaron a Miguel Ángel Ortega a solicitar el primer tiempo muerto del partido con 13-10 en el electrónico. Entraba en bonus justo después del minuto técnico una escuadra salmantina que no lograba superar la intensa retaguardia de Cadí. Prueba de ello es que Perfumerías se merendaba los 24 segundos de posesión. Nogaye Lo anotaba tres puntos desde el 4,60 para colocar el 17-10. Salvadores no encontraba la pausa ante la férrea defensa y volvía a cometer otra pérdida que Montoliu aprovechó para anotar una bandeja fácil. 19-10 y Ortega que volvía a llamar a filas a las suyas. Zona 2-3 tras tiempo muerto y canasta con suspense de Givens (19-12). Perfumerías tuvo la última posesión pero la pelota no entró.

Parcial de 0-7 para las de Ortega en el arranque del segundo acto de Perfumerías para empatar el partido. El líder salía más agresivo a cancha. Tiempo muerto de Joan Carles Pie que no pudo frenar la sangría de las salmantinas. Perfumerías se marchó hasta el 0-11 de parcial para devolver la ventaja al tanteador. Milovanovic ponía el 21-27, con un tiro desde cuatro metros. Máxima de las charras que ahora defendían de maravillas y encontraban mejor selección de lanzamiento. Silvia Domínguez dirigía el juego ofensivo, superando a Brunkhorst con facilidad. Ahora el baloncesto de las salmantinas era más fluido, con canastas fáciles y eso les permitió irse al asueto con una máxima de diez puntos (26-36).

Presionando a toda pista empezó Perfumerías Avenida el tercer acto, y eso provocó los errores en la entrega de las catalanas. Silvia Domínguez anotaba desde el triple para rubricar un 0-7 que empezaba a encarrilar la contienda. Joan Carles Pie pedía tiempo muerto con 26-43. Pero ni así. Las salmantinas no quitaban el pie del acelerador y continuaron interceptando balones que les permitían hacer canastas sencillas, como una de Elonu en la pintura para establecer una nueva máxima (31-49). Las de Miguel Ángel Ortega le habían comido la moral por completo a su oponente y dejaban ya el partido visto para sentencia al finalizar el tercer periodo (34-56).

Fue el último cuarto una mera anécdota. Perfumerías supo jugar con el marcador, contemporizar y sumar así su decimotercera victoria en catorce jornadas.

FICHA DEL ENCUENTRO:

Cadí La Seu: Svenja Brunkhorst 2, Andrea Vilaró 1, Arrojo 0, Georgina Bahi 14, Tirera Meiya 19. También jugaron: Montoliu 4, Nogaye 5, Tania Pérez 0, Schimel 6.

Perfumerías Avenida: Silvia Domínguez 6, Givens 11, Marginean 15, Laura Gil 4, Erika De Souza 10. También jugaron: Elonu 12, Milovanovic 6, Miloglav 2, Salvadores 0, Quevedo 3, Beard 0,

PARCIALES Primer Cuarto: 19-12 Segundo Cuarto: 7-14 (26-36) Tercer Cuarto: 8-20 (34-56) Cuarto Cuarto: 17-13 (51-69)

ÁRBITROS: Gómez López y Zamora Rodríguez. Eliminada: Salvadores.