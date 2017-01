El Gobierno ruega al Avenida no viajar a Turquía por "altísimo riesgo de atentado o secuestro"

alex g. santana El Perfumerías Avenida tiene que jugar el próximo 19 de enero en la peligrosa provincia turca de Hatay y el Ministerio de Asuntos Exteriores le recomienda "encarecidamente" que no viaje debido a la situación de extremo riesgo que se vive en la zona, limítrofe con Siria y muy cerca de Alepo, ciudad destrozada por la guerra. Sin embargo, en el club salmantino lo tiene claro, como explica Carlos Méndez: "Mientras no recibamos un comunicado oficial instándonos a no ir, viajaremos. Cuando ocurrió hace quince años en Israel, el Gobierno y la FEB lo hicieron y por eso decidimos no ir". En el seno del equipo hay cierta preocupación por la situación, pero asumen que si no hay algún cambio de última hora tendrán que viajar.

La situación en Turquía, y más en la provincia de Hatay, es de extremo riesgo tanto por los últimos atentados como por la cercanía con Siria y en Exteriores lo tienen muy claro. "Nosotros no tenemos la capacidad de evitar el viaje de nadie al extranjero y nos remitimos a nuestras recomendaciones, pero Hatay es una de las regiones a las que pedimos encarecidamente no viajar", explicaban ayer mismo desde el Ministerio.

De hecho, fuentes de dicha administración consultadas por este diario pedían dos cosas: estar informado de cualquier novedad respecto al viaje de Avenida a Turquía y que el club no dejara de atender a las recomendaciones de viaje que, en el caso de este país, tienen variaciones prácticamente cada día debido a la continuidad de los ataques terroristas.

En Exteriores iban incluso más allá: "Nosotros lo que podemos hacer es una recomendación oficial del Gobierno de España, pero eso no quita para que una persona, o en este caso un equipo, decida ir. En casos como el de Hatay tienen que tener muy claro que el Ministerio no se puede hacer cargo de posibles repatriaciones o salidas de emergencia. Pedimos al Avenida que estén atentos a las novedades que transmita nuestra embajada en Ankara para Turquía, que está en estado de emergencia tras el fallido golpe de estado del pasado mes de julio".

Entre esas recomendaciones a las que hacían referencia en el Ministerio hay una general para toda Turquía: "Se subraya la recomendación de mantener una actitud de extremada prudencia y vigilancia en los desplazamientos, evitando todo tipo de manifestaciones o aglomeraciones ante el riesgo de atentado terrorista, así como mantenerse informado sobre la evolución de la situación de seguridad. La probabilidad de que se produzcan atentados en todo el territorio sigue siendo alta".

Pero es que en el caso de Hatay, la provincia a la que tiene que viajar el Avenida, el riesgo es mucho mayor: "Las provincias limítrofes con Siria deben evitarse absolutamente, en las que existe un altísimo riesgo de atentado terrorista y de secuestro. Además, en todas estas provincias se han declarado zonas especiales de seguridad, en las que la entrada está sujeta a una autorización de las autoridades turcas en un contexto que puede variar diariamente en función de los acontecimientos".