Xavi Fernández sobre el enfado de la afición de Avenida: "Ojalá hagan boicot y no vengan"

El director general de Spar Girona, Xavi Fernández, celebraría que a los aficionados del Perfumerías Avenida les durara el enfado por no haber sido designados como sede de la Copa de la Reina y optaran por boicotear la competición no viajando a Gerona: "Ojalá que la gente de Salamanca quiera hacer un boicot y no vengan a animar a su equipo en la Copa, porque nuestra primera intención cuando pidieron la organización era para intentar ganarla", declaraba en Diari de Girona.

Aunque la afirmación pueda sonar provocativa, lo cierto es que el tono de Fernández es conciliador, comprensivo con el enfado salmantino y generoso con el talance de la ´Marea Azul´. Preguntado sobre si sería mejor para la competición que la afición del Avenida se quedara en casa, Fernández se apresura a romper una lanza por el público charro: "Pienso que la afición de Salamanca es muy correcta y lo digo con la experiencia de haberlo vivido desde la pista. Muchas veces las aficiones están por encima de nosotros mismos, los dirigentes. Son una afición modélica. Recuerdo que en el partido de la final de la pasada temporada allí había 50 aficionados nuestros mezclados con su afición y no hubo ningún problema. Y cuando ellos vinieron aquí en Fontajau, tampoco".

Fernández afirma. "Comprendo la decepción de Avenida por no haber recibido la designación. Si nos hubiera pasado a nosotros también estaríamos decepcionados y sentiríamos un poco de rabia".

El preparador de Spar Girona considera que el principal reto del club para la Copa es ganarla, y otro de los objetivos es "poder llenar Fontajau con gente que pague por su entrada". "De la misma forma que la gente paga por ver al Barça o al Girona, deben acostumbrarse a pagar por ver el baloncesto femenino", dice. Y es que para el club catalán es casi imposible arrastrar al público si no es mediante el regalo de entradas.