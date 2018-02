Dos cofradías de Peñaranda exigen transparencia en las cuentas de la Hermandad

Las cofradías de Nuestra Señora de la Esperanza y de la Preciosa Sangre exigirán transparencia en las cuentas de la Hermandad del ejercicio actual a raíz de la información publicada el pasado sábado por LA GACETA sobre los 2.000 euros retenidos de la ayuda anual del Ayuntamiento por no justificarlos mediante facturas legales.

Los hermanos mayores de ambas cofradías no asistieron a la reunión que se celebró el pasado sábado al considerar que estaba fuera del marco estatutario, según comunicó por escrito la de la Esperanza, y advertir incluso de que las decisiones que se tomaran en ella carecerían de valor. El artículo 8, al que apelaron, establece que no se pueden convocar reuniones si no se avisa por escrito con 15 días de antelación como mínimo. Por su parte, el presidente, Moisés Pérez, sí hizo uso de los actuales estatutos civiles para seguir adelante con la convocatoria al estimar la reunión "necesaria y urgente para el desarrollo de las actividades de la Hermandad" y se celebró con las seis cofradías restantes.

Esperanza y Preciosa Sangre reclaman, también, que la nueva junta de la Hermandad de Cofradías se vote una vez que se aprueben los estatutos canónicos y no este sábado como se tiene previsto en principio ya que consideran que todas las decisiones importantes con respecto a la Semana Santa ya están tomadas y si se llega a votar una junta diferente no tendría capacidad de decisión por falta de tiempo por lo que se está "forzando" a una junta de continuidad. Ambas cofradías consideran la elección de la nueva junta lo suficientemente importante y trascendental para el futuro de la Hermandad de Cofradías para que el proceso se realice con todas las garantías y acorde ya con los estatutos canónicos que están a punto de ver la luz.

La cofradía de la Esperanza, fundada en 1958, y la de la Preciosa Sangre, que data de 1956, son a día de hoy dos de las más antiguas y numerosas que existen en Peñaranda y su postura actual en el seno de la Hermandad puede ser determinante de cara al encuentro que se celebrará este sábado con presencia de uno de los párrocos.