PSOE y PP de Peñaranda llevan al pleno su tensa lucha por el caso de las normas urbanísticas

La polémica entre PSOE y PP a raíz del contencioso administrativo presentado por Juan Antonio Martín Mesonero contra la aprobación definitiva de las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) no está ni mucho menos zanjada, tal y como se demostró en el pleno extraordinario que la alcaldesa, Carmen Ávila, convocó ayer para informar sobre el mencionado proceso judicial.

Durante más de una hora ambos grupos trasladaron al salón de actos del Consistorio el "rifi rafe" que mantienen desde hace una semana, con acusaciones enfrentadas sobre si unos y otros hacen demagogia y con críticas a las declaraciones que todos ellos han realizado estos días en diversos medios de comunicación. La portavoz popular, Carmen Familiar, no dudó en acusar al equipo de Gobierno de "perjudicar nuestra imagen y nuestro trabajo cuando han sido ustedes los que no han dado normalidad al tema" y añadió que "los intereses de ambos grupos son los mismos aunque no comulguemos con otros asuntos como los pagos fuera de contrato o el convenio con la Fundación" y que "nuestra única finalidad es hacer las cosas bien".

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Ávila, rebatió todas y cada una de las acusaciones de la oposición en el caso de las normas urbanísticas y señaló: "En ningún momento he mentido y el Ayuntamiento no hemos recibido un oficio del Tribunal Superior de Justicia sino un emplazamiento de la Junta para personarnos en el proceso como parte interesada" dijo.