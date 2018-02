Recogida de firmas para exigir el arreglo del acceso por la N-501 tras multar Tráfico a dos ciclistas en Peñaranda

Un peñarandino ha emprendido una campaña de recogida de firmas para exigir al Ayuntamiento el arreglo de la travesía de la antigua Nacional 501 después de que el pasado día 11, junto a otro compañero, fueran multados por la Guardia Civil de Tráfico por intentar esquivar los numerosos baches que presenta el tramo más próximo al polideportivo municipal al aire libre.

Lo que se presentaba como una tarde más de afición a la bicicleta después de la jornada laboral se convirtió en una auténtica pesadilla para los dos ciclistas peñarandinos que, en torno a las 18:45 horas, se disponían a hacer su ruta habitual saliendo del casco urbano por dicho tramo y recibieron el alto de los agentes de la Benemérita.

"Uno de los guardias se fue al cuartel a por el libro para ver a qué agarrarse para multarnos y finalmente lo hicieron por circular en paralelo cuando lo que hicimos, igual que lo hacen los coches, es intentar sortear los baches porque con una bici de carretera es imposible pasar por ellos sin peligro de tener un accidente", explicó el afectado. "He recurrido la multa que nos pusieron, de 200 euros a cada uno, por algo que considero totalmente injusto y por eso me he decidido, también, a recoger las firmas e intentar hacer fuerza entre todos para que arreglen de una vez esa carretera y también el tramo de la plaza de toros que está igual o peor", añadió.

La antigua travesía de la Nacional 501 es competencia del Ayuntamiento de Peñaranda desde octubre del año 1993.