Es de sentido común, no político

Se nos llena la boca pidiendo la conciliación de la vida familiar y laboral y este año a los padres les han hecho "la pascua" con las vacaciones de Semana Santa. Había un mandato de las Cortes, que por unanimidad aprobaron el pasado mes de junio una resolución por la que se instaba a la Consejería de Educación a que las fechas se adecuaran a las celebraciones religiosas. Pero no ha habido manera de poner cordura a un problema para el que la solución solo requiere un poco de sentido común.

Tiene gracia que los sindicatos reclamen medidas para compatibilizar el trabajo con la familia — precisamente ayer se llegó a un acuerdo en la elaboración y presentación del Anteproyecto de Ley sobre medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León— y se pongan de perfil cuando se negocia algo mucho más sencillo que tramitar una normativa compleja porque supone, sin lugar a dudas, un esfuerzo económico para la empresa pública y privada, aunque no digo que no sea necesaria.

Este año con buena voluntad se podría haber cambiado el calendario escolar, a pesar de que ya estaba negociado con todos los representantes de Consejo Escolar, pero han primado los intereses de unos pocos que podrán disfrutar de más días de asueto y, si tienen hijos, tampoco tendrán problemas para atenderlos.

