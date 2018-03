Es sorprendente por una lado la claridad con la que los distintos indicios acusan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de haber hecho trampa con las notas de ese máster que dice haber aprobado con un notable alto en 2012, y por otro, la extraordinaria convicción con la que la acusada de estos chanchullos académicos, dice tener completamente en orden su expediente académico por más que le cueste aportar las pruebas y documentos que se le piden.

Eso nos lleva a la conclusión de que si finalmente se demostrase que a Cifuentes le colocaron en esas asignaturas un notable por enchufe sin que ella se hubiera presentado, es obvio que debería dimitir tanto ella como todos los implicados en el caso, pero no lo es menos que se habrá merecido con creces toda una Matrícula de Honor en el Máster de Interpretación que ha estado ejecutando para todos nosotros estos días en distintos medios de comunicación, demostrando unas extraordinarias habilidades para el teatro, un talento innato para el oficio de la interpretación y el Arte Dramático, acaso sólo comparable a los auténticamente grandes del oficio. Cristina Cifuentes, por lo tanto, si lo desea, podrá perfectamente seguir envuelta por el foco mediático, aunque no sea ya ejerciendo la política sino como actriz de altos vuelos en cualquiera de esas teleseries de intriga política que actualmente abundan en la parrilla televisiva. Dotes para ello no le faltan.

