La Pasión según San Mateo

En la misa de Ramos oficiada por el obispo Carlos López en la mañana de ayer, se leyó el Evangelio de San Mateo, aunque no falta quien dude de que lo escribiese él. Se leyó, casi se interpretó, a dos voces la parte relacionada con la Pasión. Un texto repleto de detalles, también en lo relacionado con la Última Cena, que ha sido tema de estudio y discusión hasta por los aficionados a la historia de la gastronomía. Una escena muy bien representada en el retablo de la Catedral Vieja, por cierto. En la misa estuvieron autoridades municipales de cargo presente, con sus palmas; chavales de la Hermandad Jesús Amigo de los Niños, con sus túnicas blancas; y público en general, con sus ramos de laurel, que impregnaban el aire de la catedral con su aroma. El olor a laurel e incienso y las voces del Coro Francisco de Salinas le daban a la catedral cierto aire místico, potenciado con el sol que entraba por los ventanales. El sol del primer domingo de primavera. Una combinación que atravesó la noticia de la detención de Puigdemont para clavarse en la pantalla del móvil y pasar a ser el hecho relevante de la mañana, desplazando el paso de la "Borriquilla" por las calles de Salamanca, entre miles de personas, muchas de las cuales ya comentaban el suceso. La cita de la Borriquilla siempre me trae el recuerdo de Vicente Sánchez Pablos, que le gustaba contar que era, efectivamente, borriquilla, señalando a la vez a la representada en la Portada de Ramos de la Catedral Nueva. Puigdemont detenido. La Pasión de Jesús, lo cuenta San Mateo, comenzó con su detención. Empieza para el ex president una cuenta atrás que puede dar con él en esa pequeña Cataluña que ya es la cárcel de Estremera, que toma su nombre del pueblo madrileño en el que se encuentra. Una localidad que las autoridades deben vigilar no siendo que termine reclamando convertirse en república independiente, por contagio.

Salió la "Borriquilla" bien arropada de cofrades y público en una mañana agradable, sin las molestias del viento y la lluvia, abriendo un Domingo de Ramos cruzado por procesiones que anunciaban la Pasión de Jesús según Salamanca, como hay una Pasión musical de J.S. Bach, inspirada en el texto de San Mateo. Casi tres horas de obra musical intensa y maravillosa, que en otro tiempo se emitía por la radio varias veces por estas fechas por imposición oficial.

