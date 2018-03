Cada vez me divierten más cuando los leo, que suele ser pocas veces. Sería digno de estudio sociológico y psicológico el perfil de quienes son habituales de los comentarios en las redes sociales. Podríamos hablar de múltiples y variados perfiles, teniendo en cuenta el tipo de comentario. Los hay realmente buenos e interesantes, constructivos y edificantes, ahora bien, hay unos que podríamos enmarcar dentro de los habituales y expertos en todos los temas.

A veces da la sensación, por lo repetitivos, que quienes los hacen no tienen otra dedicación en la vida más que ocupar su tiempo en comentar y comentar, de una especie de hablar por hablar de manera indiscriminada y sin ningún tipo de filtro, ni ético ni moral. En cuanto al tipo de comentarios, estos repetitivos, parecen expresar tan sólo el malestar, la amargura por el reflejo de una vida vacía, con muchas carencias. Incluso a veces parecen ser una forma de proyectar la amargura y la angustia que les produce la envidia que sienten ante personas y situaciones que ellos no logran entender y mucho menos vivir o alcanzar.

