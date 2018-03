El humor de Tontorrent

El humor español es diferente a cualquier otro en el mundo, pero eso ocurre con casi todos los países. Cada uno se ríe de cosas que a los demás no nos hace ni la menor gracia.

Lo que nos diferencia a los españoles, lo que nos sitúa como un territorio privilegiado para el chiste y el gracejo, es el nivel de nuestro ingenio: tenemos más sentido del humor que la mayoría, nos reímos de todo, incluso de nosotros mismos, y a eso no nos gana nadie. El paradigma de nuestra gracia lo constituye la obra maestra de la literatura en español, El Quijote, una novela llena de agudezas y situaciones hilarantes, desternillante en muchos de sus pasajes, que contrasta con la solemnidad y el dramatismo de las obras de Shakespeare, por poner otro ejemplo en la cumbre de la escritura.

Ese carácter cachondo de los españoles tiene su cara negativa: no somos un país serio. Para nada. Lo que ocurre aquí escandalizaría en cualquier otra democracia del mundo civilizado. Pensemos, sin ir más lejos, en el espectáculo entre patético y tragicómico ofrecido ayer mismo por el presidente del Parlamento de Cataluña, Rogelio Torrente, digno sucesor del brazo tonto de la ley, presunto alto representante del pueblo catalán y de facto auténtico enemigo de la democracia y de la convivencia entre los ciudadanos que le han votado.

El tipo este de las barbas estilo tenor de ópera estaría contando barrotes en la cárcel si el discurso que escupió ayer en el Auditorio del Parlamento lo hubiera lanzado en cualquier otro país con menos sentido del humor que el nuestro. Como nosotros somos así, tan cachondos, el tipejo sigue ahí, cobrando diez mil euros al mes con dinero de todos los españoles, que Montoro se encarga de enviarle a través del ignominioso Fondo de Liquidez Autonómica.

