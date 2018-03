Este 23 de marzo que si mi memoria no me falla es el Viernes de Dolores, estamos en vísperas de varios acontecimientos. El primero acaecerá el domingo cuando por designios no muy del agrado de bastante gente, se producirá el dichoso cambio horario. Esto supone adelantar una hora todos los relojes -cosa fácil- pero que nos fuerza a acomodar nuestro reloj interno a la nueva situación lo que ya no es tan sencillo. Dicen los entendidos que con esta medida se ahorra energía cuestión que está por ver. Lo que de verdad altera es nuestro ritmo vital y agranda las horas de día hasta que la duración de la luz se hace realmente insoportable. Dicho con todo el respeto para el que le guste.

Esto me hace recordar que, en mi infancia (!qué lejos queda!) pasaba los veranos en el pueblecito serrano en el que vivían mis abuelos. Tuve esa suerte que iba acompañada con una vida en contacto directo con la auténtica naturaleza... hasta en el horario. Mis abuelos puede que tuvieran reloj pero era prescindible. Aprendí a llegar a la hora de comer o de cenar solamente observando la situación solar y creo que fue una gran enseñanza y un estilo de vida que para sí quisieran los ecologistas de hoy. Claro que, cuando me tocaba regresar a la ciudad, el abuelo tenía que hacer cálculos para no perder "La Serrana" puesto que ya había una hora de diferencia. Recuerdos... al fín y al cabo.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más