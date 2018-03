Diálogo de sordos

Si el debate nacional se centra en Cataluña, el regional pasa por las "macrogranjas", algo a lo que nadie le arrima una definición, ni la RAE, pero que es capaz de generar un amplio debate sobre la nada.

IU, asesorada por la organización agraria COAG, llevó a las Cortes su oposición al modelo pero divagó tanto , que el resto de grupos contestaron sobre lo que les parecía. Es decir, que PP, PSOE y Cs replicaron a IU como si ésta en lugar de no querer "macrogranjas" renegara de todo tipo de ganadería bajo techo, porque Sarrión se explicó como si no supiera lo que quería decir.

Al parecer, la línea IU-COAG defienden que la "macrogranja", pese a lo que su nombre indica, no implica necesariamente que se trate de una explotación con un número de animales superior a la media. No. "Macrogranja" puede ser, como para el PSOE, la proyectada en Bercimuelle (que no llega a las 500 madres ibéricas) igual que la de Noviercas, en Soria, con 20.000 vacas lecheras.

Ahora bien, no se oponen al modelo intensivo a pesar de que la afirmación de que hay "macrogranjas" en casi uno de cada tres pueblos de Salamanca pudiera hacer creer lo contrario. Puede haber un cebadero siempre que lo lleve un ganadero y no una empresa. El lío sobre el concepto de "macrogranja" se enreda aún más cuando los promotores de delimitarlas admiten que un ganadero podría producir 7.000 animales siempre que sea su explotación, incluso si trabaja en integración (engorda ganado de una empresa). Es decir, que "macrogranja" sería aquella explotación de dimensiones sin determinar que básicamente no la lleve un ganadero, sino una empresa. En ese último caso, si está cerca del pueblo contamina y lleva malos olores y, en cambio, hace unos años la gran batalla estaba en permitir que aquellas explotaciones en casco urbano no tuvieran que alejarse excesivamente del municipio porque sin ganaderos no hay vida.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más