Siempre dándole vueltas al porqué hemos elegido ser arte y parte de una sociedad parasitaria y adocenada, me viene a la mente como respuesta la famosísima canción de Ricky Martin: "Livin´ la Vida Loca"€ aunque en la peor versión española del siglo XXI, ni es "livin´", ni es "vida", ni es "loca", sólo vegetar, esperar que pasen los años para morir tras atracar y sangrar al sistema y al prójimo, y después de toneladas de partidos de fútbol por televisión.

Me pregunto todos los días cómo acabará todo esto: ayer con un amigo comentaba que hace cincuenta años podíamos imaginar cómo sería la vida de hoy y ya fantaseábamos con relojes que eran teléfonos móviles; hoy, en cambio, no me hago una idea de cómo será la vida en el año 2068, sobre todo si la política, las individuos y la sociedad en general siguen avanzando al elevado ritmo de autodestrucción que llevan ahora. Sé, no es ninguna novedad para nadie, que todo estará dominado (contaminado) por la tecnología, pero lo que no veo y lo que me aterra es dónde estará el hombre, qué papel jugará con excepción de quienes creen, desarrollen y mantengan todo ese tinglado de algoritmos.

