Cifuentes, a estudiar a Salamanca

La mentira tiene un precio bastante alto. En cambio, la verdad en algunos países está devaluada, mientras en otros sigue a precio de oro, como si fuera un preciado valor. España figura en la lista de las naciones donde la sinceridad está de rebajas. Aquí mentir se considera casi una obligación, sobre todo si eres político, sindicalista o líder de cualquier colectivo.

Si metiéremos en la cárcel a todos los dirigentes que han engañado con nocturnidad y alevosía a los españoles, llenaríamos varios estadios de fútbol y todavía quedarían presos para colonizar Marte o cualquier otro exoplaneta a menos de un millón de años luz de la Tierra.

En ese mundo, una presidenta de una Comunidad tan relevante como la de Madrid debería estar ducha en trapacerías, y no parece que sea el caso de Cristina Cifuentes. La jefa del Gobierno regional ha ido con la verdad y las notas por delante, para demostrar que, al contrario que una inmensa mayoría de sus colegas, ella no ha engañado con las titulaciones, los másteres y los cursos de macramé que otros muchos se apuntan sin habérselos currado y merecido. No se ha dado cuenta de que el verdadero mérito de un mandatario no consiste en demostrar que ha hecho lo que dice que ha hecho, sino en hacer ver que lo ha hecho sin hacerlo. Trabalenguas aparte, la altura de nuestros políticos se mide en la actualidad por su capacidad para embaucar y engañar al electorado, porque se supone que contando la verdad de las cosas resultaría demasiado fácil triunfar.

