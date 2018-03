Las últimas "pelonas" y la "seca"

¡Cualquiera diría que desde ayer por la tarde estamos en primavera, con las nevadas de los últimos días y con las "pelonas" de estas madrugadas! "Pelonas", son, según algunos de mi pueblo, las heladas fuertes que, además ahora, llegan tarde, por lo que sus daños en el campo, especialmente en los frutales, pueden ser graves. Mientras tanto, seguimos sumidos en la incertidumbre política, que, junto a las tensiones sociopolíticas, son las amenazas más destacadas para la economía española, en opinión de un grupo de empresarios consultados. Más de la mitad de los encuestados dicen también que la situación política que se vivió en 2017 ha tenido un impacto negativo en su compañía. Los empresarios y directivos solicitan al Gobierno central una simplificación administrativa que facilite el desarrollo de sus actividades, mientras que de los Ejecutivos autonómicos esperan mejoras en la educación y formación de los futuros trabajadores.

La verdad es que esto último no me extraña. Hace ya varios años, cuando estábamos en el momento más agudo de la crisis económica, uno de los empresarios más importantes de España me respondió, cuando le pregunté por sus preocupaciones, que eran dos: el precio de la energía eléctrica, mucho más alto que en los países de nuestro entorno, lo que nos hacía menos competitivos, y la educación y formación de nuestros jóvenes. Esto último me sorprendió, porque es una apuesta a medio y largo plazo, y yo había pensado que se iba a referir a cuestiones más urgentes.

