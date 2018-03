Se acabó el invierno y lo ha hecho con nieve en las sierras, los ríos desbordados, los pantanos llenos, los manantiales recuperados y el fantasma de la sequía lejos, tan lejos como tan cerca lo tuvimos, que ni se ve ni se teme. Las borrascas "Emma", "Félix", "Gisele" y "Hugo" acabaron de manera espectacular y en menos de tres semanas con el peor de los panoramas posibles, que era el de la no esperanza. Por si fuese poco, se anuncia la llegada de "Irene" para seguir con la labor y rematar la faena. Mala faena sería que acabásemos todos con el agua al cuello.

Ya es primavera, que la anuncian tan roja y caliente como lo han venido siendo hasta ahora los otoños, pues quienes se encargaban de encenderlos han visto en esta que acaba de empezar una oportunidad para sus planes, que urgen y no pueden esperar a después del verano. Prometieron una primavera movida y lo ocurrido estos días atrás en Lavapiés, bien puede verse como un ensayo general de lo que nos espera a poco que se organicen. En una inespera- da desgracia que nadie buscó encontraron una oportunidad de lujo, vieron el cielo abierto y lo tomaron al asalto, poniéndose a prueba. Lo hicieron a conciencia y les salió perfecto, con que avisados estamos, por tanto, que a nadie sorprenda cuando comience la función. ¿Esperarán a que pase la Semana Santa o nos aguarán la fiesta? porque primavera por delante les queda mucha, por no decir toda, y tiempo de sobra para, dosificándolo bien, despacharla a gusto.

