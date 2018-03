Se buscan mujeres para las listas

Como si la condición de ser mujer u hombre fuera un plus para cualquier cosa. Es lo que ha pretendido desde hace años la izquierda para reivindicar la igualdad y la verdad es que flaco favor nos ha hecho la llamada "discriminación positiva", porque en muchos casos, no digo en todos, cumplir la ley de la paridad ha supuesto convertirnos en mujeres florero, en la política y en otros muchos otros sectores de la sociedad actual.

Los políticos se empeñan en hacer extraordinario lo que tiene que ser normal y natural. Las mujeres tienen que llegar por su valía y no porque una ley o mil obligue a que las listas electorales sean paritarias. Esa imposición jamás nos beneficiará.

Fue Zapatero el que "vendió" como un hito el primer gobierno paritario de la historia de España. Pero esa lista de mujeres que ocuparon un asiento en el Consejo de Ministros del insigne socialista parecía hecha más bien por el enemigo.

Salvo casos aislados, el recuerdo que tenemos de Carmen Calvo Poyato, Bibiana Aído, María Antonia Trujillo, Magdalena Álvarez o Leire Pajín no puede ser más desastroso. Su presencia en la política flaco favor ha hecho a quienes reclaman igualdad en puestos de responsabilidad pública a golpe de ley.

