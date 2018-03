Prevenir no es el fin

Es complicado tocar alguna arista nueva del debate de los últimos días. Pero quiero poner el foco en un argumento que han esgrimido hasta la saciedad algunos de los detractores de la prisión permanente revisable, especialmente los políticos. Esta medida no previene nuevos crímenes. Pues claro que no previene, señores del PNV, PSOE y Podemos. No se instauró para eso. Si previniera sería la panacea. La pena más dura que se puede aplicar a un reo es la de muerte. En 31 estados de EEUU es legal y eso no impide que haya asesinos en serie o pirados que se líen a tiros en una escuela. Es muy difícil saber qué pasa por esas mentes enfermas, porque son precisamente eso, enfermas. No son individuos que, a la hora de cometer sus terribles crímenes, se pongan a pensar si van a pasar toda la vida en la cárcel o si les van a inyectar una sustancia letal. Las penas punitivas no previenen. Hay que metérselo en la cabeza.

No engañen y enfanguen el debate con un argumento pueril. Asco me dio leer al nacionalista Aitor Esteban, heredero del racista Sabino Arana, el día que apareció el cuerpo del pequeño Gabriel. Utilizaba el inocente asesinato del niño almeriense para hacer su particular lucha política. "La prisión permanente revisable no ha evitado su crimen ni el de Diana Quer", afirmó. Por supuesto que no. La perversa mente de Ana Julia Quezada no tenía el Código Penal en la cabeza. Ni tampoco el ansia depredadora de El Chicle hacía un cálculo de años y de condenas cuando se deshacía del cuerpo de Diana. Muchos de ellos son auténticos animales que se mueven por instintos. Así es Santiago del Valle, el asesino de Mari Luz Cortés y un excremento que jamás se podrá rehabilitar. Por desgracia hay que asumir que con la prisión permanente revisable, con cadena perpetua, con pena de muerte o, sin todas ellas, seguirá habiendo asesinos de niños, violadores en serie o terroristas. Son las espinas de la rosa que es nuestra sociedad.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más