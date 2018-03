El parte del tiempo

Hay un tremendo intercambio de información del tiempo entre nazarenos. Se cuentan unos a otros a la entrada de los Vía Crucis las salidas de los triduos que igual en la procesión hay que ponerle el chubasquero al Cristo o la bufanda, porque viene lluvia o frío. Pero todo es especulación hasta que Matacán diga la última palabra, o Julio López Revuelta, que se ha convertido en el hombre del tiempo de guardia esta Semana Santa, por si no tenía poco. No sabemos si dará el parte diario o el de cada procesión, y si a toda la población o al presidente de la cofradía o hermano mayor de la hermandad. Lo justo es que si pagamos todos esa información, todos seamos receptores de ella; así que veo a nuestro Julio dando rueda de prensa diaria con la información del tiempo. Imaginarle, a mayores, con los gráficos del tiempo a su espalda ya me descoloca, pero el concejal es capaz de eso y más, que le conozco. Será como Winston Churchill con sus discursos en la II Guerra Mundial. Nos dirá López si hemos de salir con paraguas o gorro, y si los cofrades pueden o no alejarse mucho de la sede con las imágenes. Esto sí que es una responsabilidad, porque si falla me lo veo formando parte del Santo Entierro el Viernes Santo. De momento, quizá mañana, antes o después del Pregón de la Semana Santa, pueda aventurar el tiempo que nos espera, que estamos deseando saber.

Cuando llegan estos días de revistas, pregones, triduos, vía crucis, conciertos, citas poéticas y religiosas es cuando queda clara la importancia del tiempo para una buena Semana Santa. Todo lo demás ya está, como dice José Adrián Cornejo, el presidente de la Junta de Semana Santa. El tiempo es clave para los nazarenos y también para los hosteleros, que tanto esperan de estos días. Su presidente, Alain Saldaña, me dibujó un día el modelo ideal: mal tiempo en el este de España y espléndido en el oeste. Lo cual, con cierta antelación, es posible saberlo. De aquí, el trapicheo de información meteorológica que se traen estos días los cofrades bajo sus túnicas. Quizá Julio López, que es concejal de Turismo, debiera protagonizar alguna campaña nacional informando del buen tiempo que tendremos en Salamanca en los días grandes de la Pasión. Se trata de estar preparados para evitar que nos lleven los vientos a la mitad del desierto, como cantaba la otra noche en Salamanca la cantautora Rosana, mezclando sus mensajes en el cielo de Salamanca con los de Zahara y sus ascensores prohibidos y pecados compartidos.

