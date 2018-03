Leo en LA GACETA que la septembrina ´feria de día´ va a cambiar sustancialmente, que va a limitarse y ordenarse. Pues no sé yo, porque después de catorce ediciones la cosa ya se había convertido en tradición, y las tradiciones tienen su peligro.

Desde sus principios, hace casi tres lustros, yo me mostré poco partidario del asunto. En primer lugar, porque incluso su nombre confundía: se llamaba ´feria de día´, y, sin embargo, mostraba su verdadera cara cuando la tarde se convertía en noche. En segundo lugar, porque no me parecía apropiado congestionar la ciudad, especialmente en sus zonas monumentales, y atosigarla con multitudes libadoras, con humarros y olores, con músicas estridentes, con recalcitrantes marcas de grasa (y de otras cosas) en aceras y calzadas.

Llegué a defender en alguna columna mi punto de vista contrario a la jarana callejera de septiembre. Recurrí a personajes como el de Rajatshubhra, un aturdido estudiante indio de doctorado llegado a Salamanca en dicho mes, para criticar a través de su asombro el desbarajuste urbano que producían no sé cuántos días de casetas, cochinadas (tapas hechas con productos del cochino), minirregatos y charcos en las calles más recónditas.

