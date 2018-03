Los mayores no se arrugan

Vivimos pendientes de las pensiones, que no son sino una de las consecuencias del tiempo, el mismo que nos lleva del asunto de la pensión a la celebración de la Pasión. Ayer los pensionistas –no todos lo eran, había alguna gente joven—ocuparon la Plaza Mayor a pesar de la nieve y el frío, y el domingo que viene los niños, no todos lo serán, acompañaran a la Borriquilla en la procesión de Ramos. Ya está aquí la Semana Santa y la inquietud permanente por la lluvia, la nieve y el frío, que no se marchan. Este viernes, en la inauguración de la nueva sede de la tienda de Roberto Verino en Salamanca, con Susana Costa de la extraña sensación que se sentía al estar rodeado de maravillosa y deseada ropa de primavera y ver fuera a la gente enfundada en abrigos esquimales. Y quién sabe si este martes, en el Pregón de la Semana Santa, Manuel Muiños no dirá algo para recordar la frustración que la lluvia produce en los nazarenos. Miramos sin parar el cielo de Salamanca, cuyo icono es uno de los protagonistas de este octavo centenario de la Universidad de Salamanca con su exposición inaugurada el jueves en las Escuelas Menores, ese espacio lleno de armonía y paz, con sus arcos y su pozo hecho con restos del viejo colegio del Rey, destrozado por las minas francesas, los cañones ingleses y la burocracia desamortizadora, al que se podría dedicar un miserere como el de Manuel Doyagüe, que esta tarde se canta en la Catedral Vieja, abriendo la temporada coral semansantera. Hay quien dice que los autores del retablo de esta y el pintor del Cielo de Salamanca, Fernando Gallego, tienen relación artística.

