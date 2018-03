Del "Guernica" a "El abrazo"

El mural, el gigantesco cartel de Picasso conocido como "El Guernica", pintado en 1937 y hoy en el Centro de Arte Reina Sofía, quiso representar todo el horror de la guerra en general, y en particular el bombardeo de la capital vasca durante nuestra guerra incivil. Como es sabido, hasta 1981 estuvo en el exilio en Nueva York, primero bajo la custodia del Modern Art, y más tarde del MOMA. Y el cuadro del hoy octogenario Juan Genovés, titulado "El abrazo" y creado en 1976, permaneció en los sótanos del Reina Sofía hasta su cesión al Congreso de los Diputados en 2016. Pretende simbolizar la reconciliación entre españoles durante la transición. En suma, esas dos obras de arte significan el comienzo y fin del periodo corto —pero un paso gigantesco—, que va desde la guerra entre hermanos de 1936-1939, al perdón mutuo una vez fallecido Franco en 1975. Es decir, un escabroso trecho político recorrido por los españoles, con esfuerzo y generosidad, "De la discordia a la concordia", que es como titulé mi última columna.

Insisto hoy en la cuestión porque, según he sabido, la USAL prepara una importante exposición (en Madrid, junto al Congreso), con el cuadro de Genovés, conmemorativa de los cuarenta años de nuestra Constitución, considerada por la inmensa mayoría "de la concordia". Y porque el debate —por llamarlo de alguna manera—, de ayer en las Cortes, sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable, que no quiere más del ochenta por ciento de españoles, fue un monumento a la discordia. Nos volvió a mostrar lo más detestable de la actual política, que parece que intenta retroceder a los ásperos debates pre-bélicos de la IIª República. Se ha hecho añicos el consenso constitucional, que simboliza el óleo de Genovés, ese abrazo fraterno con sus protagonistas de espaldas.

