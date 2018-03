El futuro de Salamanca (1)

Es tal el nivel de intoxicación social que sufrimos, que no nos enteramos de lo que verdaderamente pasa e importa, no ya fuera, pongamos que hablamos del desvencijado Parlamento español, incapaz de legislar hasta lo más elemental, sino incluso de lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que más nos afecta; y no nos enteramos no tanto porque nos lo oculten, que también, sino porque la cortina de humo es ya tan densa, que es imposible que la mayoría se entere, valore o sea consciente de lo que realmente pasa y de lo que realmente se necesita. Imaginen ustedes que hablo de Salamanca (o Zamora), donde nos urge dar un giro a nuestras estructuras económicas, sociales y mentales si queremos sobrevivir. En cambio, nos preocupan más las noticias de sucesos o los participantes del último programa de telebasura. La metáfora que más me gusta: la orquesta seguía tocando mientras el "Titanic" se hundía€ La orquesta es el ruido, el entretenimiento barato, el paquebote es Salamanca (o Zamora, o Cáceres, o León€)

El pasado lunes LA GACETA recogía la noticia a doble página, lo cual demuestra la importancia del tema, de la adjudicación de las instalaciones fluviales de Vega de Terrón, una vez que la Diputación logró rescindir el contrato con la anterior concesionaria€ después€ ¡de veinte años!, y dejando atrás además una deuda de más de medio millón de euros en concepto de cánones no satisfechos.

