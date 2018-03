El contubernio

Creía superado ya aquel truculento contubernio judeo-masónico, causa de todos los reveses, que durante cuatro décadas voló sin parar sobre los pueblos y campos de España, y veo ahora, cuarenta y pico años después, que no, que aquel contubernio sigue presente como padre y madre de contubernios posteriores. El último nos lo brindó el PSOE de Sánchez, jefe de la tribu siniestra que ordena y manda en Ferraz cuando, fiel a sus principios, se alió en el debate parlamentario del jueves al PNV, a Podemos y a la morralla restante para entre todos tumbar la prisión permanente revisable a cambio de nada. Debate bochornoso que a nadie debería extrañar porque estuvo a la altura de los políticos que debatieron. ¿Esperaban otra cosa de ellos? Lo extraño hubiese sido lo contrario.

El PNV ya se sabe por qué. Para Podemos la letra y el espíritu de lo que pretenden derogar no encaja con sus sentimientos y, además, no es "solución eficaz". Lo dijo Irene Montero, la portavoz, sin que añadiese ninguna idea ni siquiera remota de cuál sería para ellos una solución válida y eficaz a este problema, que plantean pero sin aportar soluciones. Del partido vasco, de la morralla y de esta peña que lidera Pablo Iglesias es lo que se esperaba, no así del PSOE, que podría haberse echado a un lado y dejar hueco al sentido común. Puesto a escuchar clamores, sin embargo desoyó al 80 por ciento de los españoles que se estima es favorable a que se mantenga la prisión permanente revisable.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más