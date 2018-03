Permanente o perpetua

Hay veces que la actualidad te atrapa como una tela de araña de la que no puedes evadirte. Y es lo que sucede con la conmoción provocada con el asesinato, que es la denominación correcta, del niño almeriense Gabriel. Una conmoción que nos ha afectado a todos y que viene a sumarse a las de recientes muertes similares.

Y ahora, no en caliente sino hirviendo, salta a la palestra, léase Congreso, la propuesta del Partido Nacionalista Vasco de derogar la pena de presión permanente revisable a la que se ha sumado otros como el PSOE y Podemos y que encaja como anillo al dedo a los autores de estos detestables y horrendos crímenes.

La actualidad además se enroca en este doble panorama, por un lado la teoría de política criminal, por otro, la cruda y terrible realidad de los cuerpos sin vida. Pero es lo que hay y nadie ni nada, ni siquiera el Tribunal Constitucional ante el que pende el recuso socialista contra la ya famosa pena, detiene este carrusel de desafueros al que se suma la propuesta de aumentar los supuestos de la misma presentada por el PP y de endurecer las condiciones penitenciarias de Ciudadanos. Ósea todo el arco parlamentario metido en faena.

Y es que, el debate, está servido para saber si la prisión permanente por muy revisable que sea, impide de hecho la reeducación y reinserción impuesta como finalidad por la Constitución para las penas privativas de libertad. Conozco a especialistas, léase catedráticos de Derecho Penal, que dicen que sí y otros que dicen que no, para dejar a todos contentos o más bien descontentos, sobre todo a quienes, como son los padres de algunas víctimas que realizan una auténtica cruzada para evitar su supresión.

