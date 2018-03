Un "Cielo" misterioso

El "Cielo de Salamanca" continúa siendo un enigma. Guarda secretos que aún no han sido revelados ni desvelados, y lo acaba de admitir su mayor estudioso, José María Martínez Frías, que lleva buena parte de su vida entregado a su interpretación. Lo ha explicado hace unas horas junto a ese símbolo de la Universidad de Salamanca y la propia ciudad, que se sirvió de él como logotipo del 2002 salmantino y aún hoy es empleado por la Fundación Municipal Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Ha sido con motivo de la presentación de la exposición sobre ese cielo salmantino, que ya puede ver en las Escuelas Menores. Una exposición imprescindible –como el libro del profesor Martínez Frías sobre la pintura—para entender algo del "Cielo de Salamanca", aún a sabiendas de que cada generación lo verá de forma diferente; y así, es posible que más adelante alguien revele quién le indicó a Fernando Gallego, su autor, lo que tenía que pintar y por qué; además de señalarle qué debía poner aquí y allá. Ese "Cielo de Salamanca" es, también, una carta astral pero no sabemos de qué, si de la conclusión de la Biblioteca Universitaria, del nacimiento del príncipe Juan o vaya a saber qué; hay aún muchas zonas de sombra que es preciso iluminar, pero ya veremos cómo. Y cuándo. De momento, determina la frontera que separa el culto medieval del de la edad moderna, y señala el cambio de la representación religiosa a la científica, y lo más sorprendente es que se trata de un código que nos puede ayudar a entender otros enigmas universitarios salmantinos, dice el investigador. Dígame si es o no apasionante esa pintura mural, que fascinó a los devotos que acudían a la capilla universitaria cuando veían en ella la obra del Creador, y abducía a los estudiosos en la Biblioteca Universitaria cuando fue su techo y descubrían en ella fe y ciencia. La exposición consta de tres salas y cada una de ella tiene su significado.

