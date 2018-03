Buenismo basura

Solo faltaba en el Congreso David Oubel, el parricida de Moraña, para aplaudir el paso dado por PNV, PSOE, Unidos Podemos, PDeCat, ERC y Bildu para derogar la prisión permanente revisable.

El PSOE considera que es necesario derogarla porque dice que es una cadena perpetua encubierta que impide reinsertar al individuo. Pedro Sánchez sigue así la línea marcada por José Luis Rodríguez Zapatero, que colocó en el Tribunal de Estrasburgo a Luis López Guerra, artífice de aplicar una doctrina Parrot que dejó en la calle a Valentín Tejero, violador y asesino de Olga Sangrador, y a Pedro Luis Gallego, violador del ascensor. Los dos "reinsertados" reincidieron y volvieron a ser detenidos por violación. Con este poco sólido argumento no tendría sentido ni siquiera que entrara en prisión aquel que asesina a una persona por venganza y con esa única muerte sacia ya su ansia de asesinar.

"¿Qué se busca, justicia o venganza?", se preguntaba el portavoz del PNV. Según este partido que permite homenajes a etarras y silencia a las víctimas, la incorporación en el Código Penal de penas como la prisión permanente revisable, en vigor ahora, no evita que se cometan delitos. Que se lo diga a las últimas víctimas de Tejero y Gallego.

Venganza sería que David Oubel no hubiera llegado ni siquiera a entrar en prisión después de haber asesinado con una radial a sus niñas de 6 y 9 años; venganza sería que se hubieran permitido unos minutos de "encuentro" entre la masa exaltada y Ana Julia Quezada nada más aparecer el cadáver de Gabriel en su coche; venganza podría ser convertir la cárcel en un auténtico infierno para Miguel Carcaño, que no sólo asesinó a Marta del Castillo sino que se ríe aún de la Justicia española, de los cuerpos de seguridad y, por supuesto, de la familia de la niña.

Venganza es todo lo contrario de lo que predican las familias de las víctimas, abiertas incluso, como el padre de Diana Quer, a que el asesino de su hija regrese a casa lo antes posible siempre que con la prisión permanente revisable demuestre que se ha reinsertado. Esa generosidad exhibida también por los padres de Gabriel no se puede llamar nunca venganza.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más