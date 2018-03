Adiós Pescadito

Todos lo sabíamos, no queríamos asumirlo ni admitirlo, pero lo sabíamos. Sabíamos que había muchas opciones de que el caso de Gabriel no fuera a tener un final feliz, porque la vida, por desgracia, no suele tener un final tan bonito como Disney nos ha hecho creer. Disney nos ha engañado, nos ha timado, nos ha dado falsas esperanzas. Denunciemos a Disney por fraude. Y así, a los pocos días, nos hemos dado de narices contra una realidad mucho más dura de lo que nos imaginábamos. Porque, como casi siempre, la ficción ha sido de 2ªB comparada con la realidad de Champions. El padre dormía con el enemigo.

Porque a veces la gente te sorprende, mucho, demasiado. Porque la bruja mala no ha muerto ni se ha ido y se esconde por ciudades y calles detrás de muchos rostros de diverso sexo, edad, raza, profesión o clase social. No mezclemos churras con merinas. Esta bruja mala, que lo es a raudales, nos ha pegado una bofetada y nos ha hecho temblar nuestra fe en el ser humano.

Pero a veces la gente te sorprende, y ha surgido la figura de la madre, Patricia, dando lecciones de cordura, de cariño, de entereza. Ha sido la más afectada (nada más grande que el amor de madre) la que nos ha dado un punto donde apoyarnos y un ejemplo a seguir. Porque teniendo claro que la bruja mala sigue entre nosotros, que tenemos que temerla y defendernos juntos de ellas, lo que me queda muy claro es que ya sabemos que Patricia se ha metido en el rol de Hada Madrina y nos ha enseñado el camino de baldosas amarillas.

Lea el artículo completo en la edición impresa de LA GACETA en Orbyt y Kiosko y más